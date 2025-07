Governo desliga Igor de Alvarenga da Educação; Rossieli vai ocupar o cargo

O governo de Minas Gerais informou, nesta sexta-feira (25/7), que vai desligar o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, após três anos no cargo, na próxima semana. O sucessor será Rossieli Soares, que já foi ministro da Educação do Brasil no governo de Michel Temer (MDB) e ocupou cargo nos estados do Amazonas, Pará e São Paulo.

O governador Romeu Zema (Novo) agradeceu a atuação de Alvarenga no cargo.

“Por ter sido professor e diretor de escola na rede estadual, ele trouxe a visão de quem entende as necessidades da educação na ponta. Foi com a sua colaboração que chegamos ao topo do ranking de alfabetização do país, ampliamos a política de intercâmbio para todas as escolas de Minas, com o Passaporte Mineiro do Conhecimento, e lideramos a formação profissional de jovens no Brasil com o Programa Trilhas de Futuro”, disse o governador.

Antes da saída, Alvarenga chegou a afirmar, para educadores durante audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que debatia a ampliação das escolas cívico-militares em Minas, que "educação de verdade não tem medo de polícia, quem tem medo de polícia é bandido", sendo fortemente criticado pelos presentes.

Igor de Alvarenga é professor efetivo do Estado de Minas Gerais, tendo atuado como vice-diretor e diretor de escola pública na rede estadual de ensino. Na atual gestão, exerceu o cargo de subsecretário de Articulação Educacional, entre 2019 e 2022, até assumir o atual cargo.

Rossieli Soares foi escolha do vice-governador Mateus Simões (Novo), pré-candidato ao governo de Minas Gerais em 2026, que busca trazer mais atenção para a gestão estadual.