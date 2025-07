Zema volta a criticar Eduardo Bolsonaro por tarifaço: ‘Criou um embaraço’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador Romeu Zema (Novo) voltou a criticar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) a respeito da sobretaxa de 50% sobre todos os produtos exportados do Brasil aos Estados Unidos. Em entrevista ao programa CNN Prime Time, na noite dessa quarta-feira (24/7), Zema disse que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “criou um embaraço”.

O tarifaço foi anunciado pelo presidente Donald Trump no dia 9 de julho, com prazo para o início da cobrança em agosto. A medida foi celebrada por Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos para articular com o governo norte-americano sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa do seu pai.

“Na minha opinião, o problema começou com o presidente Lula se aproximando de ditadores contra os Estados Unidos. Me parece que o presidente Trump viu a oportunidade de retaliar o Brasil. Não concordo com essa atitude, ele deveria ter retaliado o governo brasileiro, não os brasileiros que trabalham e exportam produtos para os Estados Unidos. O filho do presidente, de certa forma, criou um embaraço”, disse.

Zema ainda tentou amenizar a crítica ao dizer que Eduardo Bolsonaro “pode até ter tentado ajudar o Brasil”, mas, para ele, a ação do deputado resultou em um tarifaço que prejudica milhões de brasileiros. O governador afirmou que ainda vai ter reuniões com empresários e líderes de setores para apresentar propostas como crédito suplementar e mais prazo para o recolhimento de impostos.

“Estamos vendo o setor produtivo do Brasil sendo muito afetado por toda essa medida. Aqui em Minas, nós temos atividades muito importantes que dão empregos a milhares de pessoas que dependem dessa exportação. (...) Espero que haja uma negociação nos próximos dias e a situação seja revertida”, afirmou o governador.

No início da semana, Zema disse que Eduardo Bolsonaro havia criado “um problema” para a direita com o tarifaço. Em resposta, o filho 03 do ex-presidente chamou o governador mineiro de “turminha da elite financeira”.

"Deve ter sido eu quem mandou prender velhinhas de 70 anos pelo resto da vida na prisão. Deve ter sido eu quem mandou prender parlamentar por uma década, por um mero vídeo na internet. Deve ter sido eu quem desrespeitei todas as mais básicas liberdades individuais", escreveu Eduardo, em tom de sarcasmo.