Zema: ‘Apoiarei candidatos que defendam impeachment de ministros do STF’

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou, em entrevista ao programa CNN Prime Time, nessa quinta-feira (24/7), que pretende apoiar candidatos ao Senado que se posicionem a favor do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) nas eleições de 2026. Ele também garantiu que, se for eleito presidente, vai conceder indulto a Jair Bolsonaro (PL).

“Com toda certeza, caso essa situação perdure, porque é um absurdo você proibir um pai de falar com o filho, é um absurdo você falar que alguém não pode dar entrevistas. Isso me parece que é quase que surreal”, disse o governador, ao comentar as restrições impostas a Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes.

As medidas cautelares incluem o uso de tornozeleira eletrônica, toque de recolher e proibição de usar redes sociais. O ex-presidente é investigado por coação no curso do processo, obstrução da Justiça e tentativa de abalar a soberania nacional.

Para o governador, as decisões da Corte representam uma perseguição. “Está havendo, sim, um excesso de perseguição, uma situação absurda por parte do Supremo. Espero que eles revejam antes que algo mais drástico seja necessário para barrar toda essa aberração que está acontecendo”, apontou.

Ele avalia que a próxima eleição para o Senado será marcada por uma renovação expressiva. “Cada estado estará elegendo dois senadores, e nós estamos observando — e me parece que a imprensa já sinaliza isso — que haverá uma renovação significativa”, declarou.

Questionado sobre a concessão de indulto a Bolsonaro, caso Zema seja eleito presidente da República em 2026, o governador disse que “com certeza” perdoaria o ex-presidente pelos crimes dos quais é acusado.

Com as declarações, Zema intensifica sua movimentação política rumo à disputa presidencial. O partido dele, o Novo, anunciou para o dia 16 de agosto, em São Paulo, o lançamento oficial da pré-candidatura do governador mineiro à Presidência da República.