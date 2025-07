EUA sobre Moraes: 'Coração pulsante da perseguição contra Bolsonaro'

O governo dos Estados Unidos publicou nesta quinta-feira (24/7) um ataque ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acusado de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por ser o relator das acusações de tentativa de golpe de Estado.

"O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, que, por sua vez, tem restringido a liberdade de expressão nos EUA. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando as devidas providências", afirmou o subsecretário para Diplomacia Pública, Darren Beattie, que foi replicado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

A posição vem no momento em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos desde fevereiro, vem pressionando os americanos para que apliquem sanções também ao ministro, principalmente financeiras, além das tarifas aplicadas aos produtos brasileiros que entram no país.

O secretário de Departamento de Estado, Marco Rubio, determinou, na última sexta-feira (18/7), a revogação do visto de Moraes e de outros sete ministros da Suprema Corte brasileira, além de familiares.