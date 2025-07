Bolsonaro mostra tornozeleira e dispara: 'símbolo da máxima humilhação'

O ex-presidente Jair Bolsonaro exibiu pela primeira vez, nesta segunda-feira (21/7), a tornozeleira eletrônica que foi ordenada como medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente. Covardia o que estão fazendo com um ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus", afirmou em discurso a apoiadores e a imprensa.

A Suprema Corte impôs que o ex-presidente usasse o aparelho de monitoramento 24h, além de restrição a manter contato com outros investigados e réus em buscar apoio com governo estrangeiro para intervir no Brasil e a proibição de usar as redes sociais.

Um das queixas do ex-presidente é de que a decisão o impede de manter contato com o filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos atuando em prol de sanções a Moraes, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Brasil.

O contato com embaixadores ou representantes estrangeiros, além da aproximação de embaixadas também está proibida.

A determinação ocorreu após a Procuradoria-Geral da República apontar risco de fuga do Brasil, além de intimidação de ministros do STF e de policiais federais. Em 2024, Bolsonaro chegou a passar algumas noites na embaixada da Hungria, dias após a apreensão de seu passaporte; no mesmo ano, ele afirmou que não descartava se refugiar em uma embaixada caso fosse condenado.

Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.