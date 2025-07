Eduardo Bolsonaro para Moraes: 'Objetivo é te tirar do STF'

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou neste domingo (20/7) que o objetivo de sua atuação junto ao governo dos Estados Unidos é retirar o ministro Alexandra de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Quando a gente fala que o visto foi só o começo é porque o nosso objetivo vai ser te tirar da Corte. Você não é digno de estar no topo do Poder Judiciário, e eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante”, anunciou o filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em vídeo divulgado em seu canal no Youtube.

O parlamentar afirmou que está disposto a ir até as últimas consequências e ameaçou os ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes, e suas famílias.

"Vai ter mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até às últimas consequências. Será que o Barroso está? Será que o Gilmar, que falta 3, 4 anos para se aposentar, está? E os escritórios de advocacia? E as esposas e familiares?”, afirmou.

Eduardo Bolsonaro também tentou intimidar a Polícia Federal (PF), no vídeo ele afirma que o policial federal que estiver acompanhando a sua atuação será alvo dele e mencionou o delegado Fábio Alvarez Shor.

"Cachorrinho da Polícia Federal que tá me assistindo, deixa eu saber não. Se eu ficar sabendo quem é você... ah, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal delegado Fábio Alvarez Shor se ele conhece a gente…", debochou.

O delegado Show participou de inquéritos que investigam o ex-presidente Bolsonaro, como a tentativa de golpe de Estado articulada junto a membros do seu governo e com militares após a derrota nas eleições de 2022; e a fraude no cartão de vacina, que já foi arquivada pela Suprema Corte, atendendo a pedido do Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet.

Fim da licença

A licença de quatro meses que Eduardo Bolsonaro havia tirado de seu mandato na Câmara dos Deputados se encerra neste domingo, já que ela foi feita em 18 de março.

Desta forma, a partir de agora, as faltas não justificadas serão contabilizadas e, caso ele não retorne a Brasília em cerca de três meses, pode ter o mandato cassado.

Contudo, ele já deixou claro que não planeja retornar ao Brasil e que seguirá trabalhando por sanções contra Moraes, Lula e o Brasil. Até o momento, o presidente americano Donald Trump aplicou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados para os Estados Unidos.

Em uma carta endereçada a Lula, Trump afirmou que, entre outros pedidos, a investigação sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser encerrada imediatamente.