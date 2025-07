Manifestantes gritam "Fora, Moraes" em ato de apoio a Bolsonaro em BH

tornozeleira eletrônica e não se manifestar pelas redes sociais, entre outras sanções, inflou a pauta “#ForaMoraes”, contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebeu uma manifestação em apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste domingo (20/7). A determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (18/7) que obrigou Bolsonaro a usare não se manifestar pelas redes sociais, entre outras, inflou a pauta “#ForaMoraes”, contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.





“Nós estamos despertando a sociedade para as coisas erradas que estão acontecendo dentro do STF, que hoje é uma corte politizada. Nós não podemos permitir que a maior corte do Brasil tenha ministros que falem ‘vencemos o bolsonarismo’ ou ‘missão dada é missão cumprida’. É um ato em defesa da democracia plena. Hoje, o STF está legislando mais que a Câmara dos Deputados”, explicou Cristiano Reis, líder do movimento Direita BH.



Marco Antônio Costa, o “Superman da Jovem Pan”, que é pré-candidato ao Senado pelo PL para Minas Gerais, participou da manifestação. “As pessoas precisam acordar para a realidade. Não dá para a gente continuar nessa leniência e nessa cumplicidade com os crimes que são cometidos pelos ministros do STF”, afirmou.



Os manifestantes se concentraram na alameda da Praça da Liberdade, em frente ao Palácio da Liberdade. Bandeiras, cartazes, camisetas deram o tom das pautas: “Fora Lula!”, “Anistia já!”, “Fora Moraes, impeachment já!”. Um inflável de Bolsonaro com a faixa presidencial foi colocado no canteiro central, onde muitos carros que passavam buzinaram para dar apoio ao evento. Outro ícone, em apoio à anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, era um batom gigante escrito “Liberdade já!”.