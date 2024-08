Donald Trump compartilhou em sua conta da Truth Social, rede republicana inspirada no Twitter, uma série de imagens geradas por inteligência artificial que sugerem, falsamente, que a cantora Taylor Swift e seus fãs, os "swifities", apoiam sua campanha presidencial.

Uma das capturas de tela é da publicação de um usuário do X, que compartilhou as montagens com uma manchete humorística, como ele mesmo assinalou na publicação e reforçou em uma mensagem posterior. "Após o cancelamento do show de Taylor Swift que foi alvo do Estado Islâmico, swifities determinaram que eles querem um líder forte na Casa Branca. O movimento Swifties Por Trump é real".





Outra das imagens é uma montagem da cantora como o Tio Sam, personagem que personifica os Estados Unidos, com a frase "Taylor quer que você vote em Donald Trump".





"Eu aceito!", escreveu o ex-presidente dos Estados Unidos.





Apesar de ainda não ter se posicionado nas eleições presidenciais americanas deste ano, Taylor apoiou Joe Biden no pleito de 2020 e, no mesmo ano, criticou publicamente uma fala de Trump sobre os protestos que sucederam o assassinato de George Floyd.

"Depois de alimentar as chamas da supremacia branca e do racismo durante toda a sua presidência, você tem a audácia de fingir superioridade moral antes de ameaçar com violência? 'Quando os saques começam, os tiros começam'???", escreveu Swift. "Nós vamos te tirar do poder em novembro."