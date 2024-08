SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Além de música e rodeio, a Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos, no interior de São Paulo, que acontece até o próximo domingo (25), tem diversas lojas com produtos da moda country. Entre chapéus, cintos e bonés, alguns itens, como as botas, podem custar mais do que um carro.

É o caso de um par de botas feitas com couro de arraia, cobre, marfim de elefante com pó de ouro, rubis orientais brilhantes e pedras preciosas brasileiras. Elas saem por nada menos do que R$ 130 mil.





Os produtos custam mais caro por serem feitos com couros de animais exóticos. Todas as lojas visitadas pela reportagem disseram que tem certificado do Ibama e que a matéria-prima é obtida de maneira legal.





Essas botas são destaque da loja com os produtos mais caros do evento, a Ipiguá Martins Country. Bastante conhecida em Barretos, ela está na festa do peão há mais de 20 anos e tem outros produtos na casa das dezenas de milhares de reais.





Há botas com couro de arraia por R$ 69 mil, estas como biqueira de ouro, e por R$ 26 mil. As mais simples com esse material saem a R$ 3.950 nessa loja. Já as botas de cano alto com couro de cobras python custam R$ 6.400.





Outros produtos com esse material têm ainda mais valor. Um conjuntinho rosa, que inclui um par de botas, um shorts e uma jaqueta, é exposto na entrada da loja por R$ 69 mil. Há jaquetas de python vendidas individualmente por R$ 22 mil e R$ 36 mil, além dos shorts que custam R$ 6.900.





É mais difícil vender os itens que custam mais de R$ 10 mil, mas os produtos até esse valor, dizem os funcionários, saem às dezenas durante a festa. O cliente também pode encomendar umas dessas botas com couro exótico sob medida, e as lojas dizem sair do evento com pedidos para meses de vendas.





A Ansata Country, que só trabalha com couro de boi, vende malas por R$ 2.900, bolsas por R$ 2.900 e botas por R$ 2.388. Há também chapéus de feltro personalizados com inscrições feitas por fogo ao preço de R$ 1.600.





Um espaço com diversas botas com couros exóticos é o Original Goyazes. Uma funcionária disse ter vendido mais de 40 pares nos últimos três dias de evento, entre as opções com couro de arraia, por R$ 3.600, de elefante, por R$ 3.500, de avestruz, por R$ 2.100, e jacaré, por R$ 1.900. No Rancho Arizona, há também botas com couro de pirarucu, estas por R$ 1.500.





Os chapéus, itens muito desejados pelo público na Festa do Peão de Barretos, são menos ostensivos, mas não custam pouco. No Original Goyazes, há três modelos mexicanos da marca Lone Star que são vendidos por R$ 1.300 ?dois com palha trançada à mão e outro com feltro e pelo de lebre.





Para completar o look, os caubóis e cowgirls também podem comprar uma saia da loja Arcangel, toda de couro de boi, por R$ 1.100, ou uma calça importada da marca Cinch, no Rancho Arizona, por R$ 800.