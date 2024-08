Um ex-policial militar do Distrito Federal foi preso em flagrante, na madrugada de domingo (18/8), após dar facadas em sua filha, de 35 anos, e seu neto, 11, em um condomínio em Vicente Pires. Ao chegar ao local do crime, agentes da Polícia Militar do DF (PMDF) encontraram uma criança e uma mulher gravemente feridas dentro de uma residência.

Inicialmente detido e conduzido à 8ª DP — central de flagrantes localizada na Estrutural —, o homem foi autuado por tentativa de homicídio e feminicídio. Ele confessou ter agredido a filha e o neto e, alterado, informou estar sob efeito de álcool e drogas ilícitas, impossibilitando uma declaração detalhada no momento da prisão.

O punhal utilizado no crime foi apreendido, assim como os celulares das vítimas e do autor. Segundo informações do delegado Pablo Aguiar, da 38ª Delegacia de Polícia, mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde a mulher, em estado grave, aguarda por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Infelizmente, em decorrência dos ferimentos, ainda não foi possível colher o depoimento da vítima, que está entubada", informou o delegado. Ela foi encontrada com múltiplas facadas no peito e nas costas. Segundo a Polícia Civil do DF (PCDF), a criança relatou que o avô invadiu sua casa e esfaqueou sua mãe. Na tentativa de protegê-la, o menino acabou ferido, apresentando uma perfuração abaixo do pescoço.

A investigação está em andamento na 38ª DP. Conforme informou a PMDF, o autor foi excluído da corporação em 2010 e responde a vários processos judiciais, não tendo nenhum vínculo institucional.