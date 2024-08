Policiais civis da Delegacia de Homicídios estão investigando o ataque a tiros que deixou cinco mortos e dois feridos na Praça Barão de Drumond, em Vila Isabel, durante a noite deste domingo (19).

De acordo com testemunhas, estava acontecendo um evento no local quando homens armados passaram de moto e carro atirando. A praça fica em frente ao Morro dos Macacos.



A polícia trabalha com a hipótese de mais uma ação de criminosos rivais do Morro São João, no Engenho Novo, que estão disputando territórios.



No dia 4 de agosto, Guilherme Souza, de 13 anos, e Luiz Gabriel Costa, de 20 anos, morreram baleados também em um ataque na entrada do Morro dos Macacos.