Uma dívida de R$ 10 teria sido o motivo para a tentativa de assassinato ocorrida, na tarde desta quinta-feira (15/8), na Quadra 605 da avenida Potiguar, no Recanto dos Emas. O acusado, que é cadeirante, efetuou dois disparos contra um empresário, em frente a uma barbearia. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Ao Correio Braziliense, o sargento Luciano Alves, responsável pela ocorrência, contou que, preso, o acusado confessou o crime e disse que a vítima precisaria lhe pagar R$ 10, mas se negava a repassar o valor.



Policiais conseguiram prender o portador da deficiência física ajudados por testemunhas que detalharam as características do autor. Elas também disseram que o suspeito estava acompanhado de um cachorro preto. “Avistamos um cachorro parado em frente a um supermercado, com o mesmo porte e cor descrito pelas testemunhas. Imaginamos que, se o cachorro estava na porta, o dono estaria no estabelecimento. De imediato, para a segurança dos funcionários, pedimos às caixas do supermercado para saírem, pois havia a possibilidade de um homem armado estar no local”, detalhou o sargento.

O cadeirante foi encontrado aos fundos da loja e tentou resistir à prisão. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre 22. O homem foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).