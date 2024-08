Um servidor dos Correios, identificado como Rodrigo Moreira Figueiredo, 63 anos, morreu no último sábado (10/8) após ser baleado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) durante uma perseguição policial no Lago Norte. O homem chegou a ser transportado ao Hospital Regional do Paranoá, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo a PMDF, os policiais militares do 3° Batalhão foram acionados por populares que estavam em um bar da 412 Norte, que alegaram que Rodrigo estaria, supostamente, assediando três mulheres no local e que teria tentado arrastar uma delas para dentro do veículo. A corporação informou que, ao perceber a presença dos policiais, o servidor tentou fugir, chegando a quase atropelar populares que estavam nas proximidades.

A perseguição foi então iniciada e, durante a fuga, de acordo com a PMDF, Rodrigo dirigia pela contramão, fazia manobras perigosas e, constantemente, jogava o veículo que conduzia contra as viaturas que estavam no local para prestar apoio. "Em certo momento, após jogar o carro várias vezes contra uma viatura, ele acabou por desestabilizar o veículo, vindo a colidir. Nesse momento, os policiais efetuaram um disparo, que atingiu o ombro do autor, para cessar as agressões", disse a corporação por meio de nota.

O veículo foi abordado na altura da Prainha do Lago Norte. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado e transportou Rodrigo ao Hospital Regional do Paranoá, mas ele não resistiu ao ferimento, Segundo a PMDF, havia uma porção de cocaína na carteira do suspeito.

A ocorrência foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia, localizada no Paranoá, mas as investigações serão conduzidas pela 9ª DP, do Lago Norte. A corporação informou, ainda, que as viaturas envolvidas na ocorrência e o carro em que Rodrigo estava passarão por perícia.

A versão que consta nos registros compartilhados pela Polícia Civil do DF (PCDF) aponta que o fato ocorreu entre 19h e 19h15 de sábado e que os policiais estavam atendendo a outra ocorrência, próxima ao bar, relacionada a um veículo, quando Rodrigo teria passado em um GM/Montana e, supostamente, assediado três mulheres.

Ainda segundo o texto, diante do chamado das mulheres, os policiais seguiram ao local para averiguar e deram ordem de parada que teria sido desobedecida, segundo os policiais. Na altura da Prainha do Lago Norte, sentido Paranoá, o servidor teria feito um retorno sentido Varjão, quando, em alta velocidade, teria atingido a viatura da PMDF. Nesse momento, o disparo de arma de fogo teria sido efetuado para cessar as ações.

Em nota, os Correios informaram que Rodrigo trabalhava na empresa há quase 18 anos, no cargo de administrador. "Embora o caso não tenha relação com as suas atividades desempenhadas nos Correios — dado que a ocorrência não foi no horário de expediente nem no ambiente da empresa — a estatal lamenta a morte do empregado e está prestando apoio aos familiares", escreveram.