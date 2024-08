Um adolescente de 15 anos morreu depois de passar mal durante uma partida de futebol em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite dessa quarta-feira (14/8). Arthur Fernandes da Costa chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) dentro do gramado e não resistiu, após três paradas cardiorrespiratórias.

Artur fazia parte do time da seleção de Claro dos Poções (de 7,16 mil habitantes), município de baixa renda, na mesma região, onde mora sua família. A equipe disputava uma partida de um torneio de futebol amador (Copa Toninho Rebello), em Montes Claros.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, logo depois de entrar em campo, o atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe do Samu foi acionada e conseguiu reanimar o adolescente por duas vezes, por mais de uma hora. Mas, ele teve uma terceirada parada cardíaca e morreu.

Um perito da Polícia Civil esteve no local e constatou a morte súbita por causa natural e liberou o corpo para a família. O corpo foi encaminhado para Claro dos Poções (distante 78 quilômetros de Montes Claros), onde será sepultado na tarde desta quinta-feira (15/8).