Um carro de passeio pegou fogo na manhã desta quinta-feira (15/8) na BR-356, altura do Ponteio Lar Shopping, no Bairro Santa Lúcia, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para controlar as chamas, que estavam altas e, segundo a corporação, tinha risco de se alastrar para a vegetação no local.

O veículo estava encostado na via, sentido Nova Lima, mas agentes da BHTrans sinalizaram o espaço e desviaram o trânsito no local. O acidente causou lentidão no fluxo dos veículos que passavam em pleno feriado de Assunção de Nossa Senhora.

Ainda de acordo com os Bombeiros, não houve feridos.