Trânsito no entorno do Mineirão, no primeiro dia de eventos da Stock Car. Avenida Chafir Ferreira com Otacílio Negrão de Lima

O trânsito no entorno do Mineirão, na região da Pampulha, está fluindo de forma tranquila, com as principais vias apresentando um fluxo normal na manhã desta quinta-feira (15/8), primeiro dia da Stock Car em Belo Horizonte. No entanto, alguns pontos de interdição estão impactando o tráfego local devido ao evento.

A Avenida Otacílio Negrão de Lima está enfrentando um leve congestionamento, resultado do fechamento das avenidas Alfredo Camarote e Chafir Ferreira no sentido bairro. O aumento no movimento também é atribuído à chegada dos participantes para uma corrida de rua, que integra a programação da Stock Car na capital mineira.

Durante o evento, todo o entorno do Mineirão estará com o trânsito restrito. A Avenida Coronel Oscar Paschoal está interditada entre a Avenida Presidente Carlos Luz e a Otacílio Negrão de Lima. Da mesma forma, a Avenida Carlos Luz está fechada para veículos a partir da esquina com a Rua Conceição Mato Dentro, onde está uma unidade do McDonald’s.

Além disso, a Avenida Rei Pelé e a Praça Alfredo Camarate também estão fechadas para o tráfego de veículos e pedestres. A Avenida Abrahão Caram está bloqueada na altura da Alameda das Princesas, na pista que sobe em direção ao Mineirão, próximo à portaria da Universidade Federal de Minas Gerais.

Motoristas, pedestres e usuários do transporte coletivo devem estar atentos às faixas informativas que serão afixadas nas áreas afetadas pelas mudanças. Diversas linhas de ônibus que partem das estações de integração na região da Pampulha terão viagens adicionais para acomodar os participantes do evento, tanto na ida quanto no retorno.

Embora o evento ocorra nas proximidades da Esplanada do Mineirão, a entrada do público será feita pela Alameda das Palmeiras, ao lado do Mineirinho. Devido às restrições de estacionamento na região, recomenda-se o uso de transporte coletivo, táxis, aplicativos de transporte ou serviços de fretamento.

Confira as principais interdições no trânsito:

Av. Pres. Carlos Luz (entre R. Conceição do Mato Dentro e Av. Coronel Oscar Paschoal)

Av. Rei Pelé (entre Coronel Oscar Paschoal e Antônio Abrahão Caram)

Av. Cel. Oscar Paschoal (entre Presidente Carlos Luz e Otacílio Negrão de Lima)

Av. Antônio Abrahão Caram (entre Coronel Oscar Paschoal e Alameda das Princesas)

Alameda das Palmeiras (entre Antônio Abrahão Caram e Alameda dos Jacarandás)

Av. Chafir Ferreira (entre Otacílio Negrão de Lima e Alameda das Palmeiras)

Av. Coronel José Dias Bicalho (entre as alamedas das Palmeiras e das Princesas)