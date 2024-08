Começa a partir desta terça-feira (13), a interdição das avenidas no entorno do Mineirão que vão receber a prova da Stock Car, entre os dias 15 e 18 de agosto, na Pampulha, em Belo Horizonte.

Agentes da BHTrans atuam coordenando o trânsito na região desde a manhã. O local está sinalizado com faixas e placas informando as mudanças.

As interdições são realizadas na Avenida Carlos Luz com a Rua Conceição do Mato Dentro e Avenida Antônio Abrahão Caram.

Apesar de o evento acontecer no entorno da Esplanada do Mineirão, a entrada do público será realizada pela Alameda das Palmeiras, ao lado do Mineirinho. Como haverá restrições de estacionamento na região, recomenda-se o uso de transporte coletivo, táxi, aplicativos ou serviços de transporte fretado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Veja fotos das mudanças no trânsito para Stock Car