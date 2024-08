Tarifa básica do pedágio no trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro se mantém em R$14,50

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu a deliberação que reduzia o valor da tarifa básica do pedágio da BR-040 em mais de 60% no trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, mantendo o valor em R$14,50. Atualmente, há três praças de pedágio no percurso.

Segundo a Concer, concessionária responsável pelo trecho, o preço de R$5,60, autorizado após determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) poderia comprometer os serviços fundamentais da concessão e prejudicar os usuários da rodovia.

A redução da tarifa foi anunciada ainda ontem (12/8) e a revisão do valor cumpria uma decisão da Justiça Federal. A Concer recorreu e reverteu a ação.

Tarifas atual do pedágio entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora