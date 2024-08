Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano nesta terça-feira (13/8). De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital registrou 8ºC às 6h no Aeroporto da Pampulha. Já na Estação Cercadinho, a temperatura mínima foi de 11,5ºC com sensação térmica de -1,8ºC no mesmo horário.

Segundo o órgão municipal, a previsão indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura baixa nas primeiras horas do dia e tempo muito seco, à tarde. A temperatura máxima pode chegar a 28ºC e a umidade relativa mínima do ar em torno de 15% à tarde.





A capital completa, nesta terça, 117 dias sem chuva, sendo o maior período de estiagem registrada nos últimos anos. BH está sob alerta de baixa umidade até segunda-feira (19/8), com recomendação para aumentar a atenção à saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Previsão em Minas

O dia será de frio pela manhã e à noite com temperaturas elevadas à tarde em Minas Gerais nesta terça-feira (13/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo seco permanece em todo o estado.

As baixas temperaturas pela manhã são decorrentes de uma massa de ar seco frio que atua sobre Minas. A condição climática também favorece o transporte de umidade de origem oceânica e pode levar a ocorrência de chuviscos em pontos isolados no Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri.

Segundo o Inmet, o dia seja de céu claro com possibilidade de geada em pontos isolados do Sul, Sudoeste e Oeste. No Jequitinhonha, vale do Rio Doce e Vale do Mucuri o céu fica parcialmente nublado com névoa úmida. Já nas regiões Noroeste, Norte, Central, Zona da Mata e Metropolitana, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Nas demais regiões, terça será de céu claro com névoa seca.