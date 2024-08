O domingo dia dos pais (11/08) registrou o frio mais intenso de 2024 em Belo Horizonte, com a temperatura caindo a 9,5°C. Temperatura é 0,5°C menor que o recorde anterior (confira tabela abaixo) e a sensação foi abaixo de 0°C. Massa de ar frio causa alerta de geada no Triângulo e Sul de Minas.

O recorde de frio do ano veio com massa de ar frio que atinge o Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país. Foi registrado pela Estação Cercadinho/Inmet, no Bairro Olhos D'Água. Às 6h, as condições de vento geraram uma sensação de -7,4°C.



No aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi de 14 °C, às 6h. A máxima estimada para o dia é de 26°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 30%, à tarde, dentro do limite de atenção à saúde.



Antes, o recorde de temperatura do ano era de 10°C, registrado por duas oportunidades, nos dias 22 e 26 de julho. Apesar do frio, o registro do domingo ainda está distante da menor temperatura já registrada de todos os tempos na capital mineira, que foi de 3,1°C, em 1º de junho de 1979.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domingo será de poucas nuvens e frio em todo estado, sem risco de chuvas.



Registros mais frios de BH, em 2024

1º - 9,5 ºC (11/8)

2º - 10,0 ºC (22/7 e 26/7)

3° - 10,4 °C (01/6)

4º - 11,0 °C (05/7, 15/7, 19/7, 20/7 e 21/7) 5° - 11,4 °C (31/5)

6° - 11,6 °C (16/7 e 17/7)

7º - 12,0ºC (18/7, 23/7, 25/7, 27/4 e 7/8)

8º - 12,1 ºC (24/7)

9º - 12,6 °C (14/7)

10° - 12,7 °C (1/8)

Fonte: Defesa Civil de BH