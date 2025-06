Longa frente fria deve atingir Minas na próxima semana

Uma nova frente fria promete temperaturas abaixo da média na próxima semana em diversas regiões do Brasil. Em Minas Gerais, o Sul do estado será a região mais afetada, segundo o instituto de meteorologia Climatempo. A previsão é que a temperatura diminua 5ºC ou mais que a média.

Entre quinta-feira (5/6) e sexta-feira (6/6), a passagem de uma frente fria mais fraca irá reforçar um ar mais frio nas áreas do Sul do país. No domingo (8/6), a entrada de outra massa de ar polar, desta vez com uma característica mais forte, deve avançar sobre o continente e trazer uma queda mais acentuada novamente, desta vez impactando Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte do Brasil.

De acordo com o Climatempo, a onda de frio prevista para a próxima semana deverá ser mais longa do que a registrada no final de maio, ou seja, as regiões afetadas irão sentir frio por mais tempo. A previsão é de que cidades do Sul do estado enfrentem temperaturas 5ºC ou mais abaixo da média.

Além do Sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Centro-Sul e Leste de Mato Grosso do Sul, serão as áreas que terão uma diferença maior de temperatura e mais períodos com baixas temperaturas.

O mapa do Climatempo ainda mostra que as regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Central Mineira também serão impactadas pela frente fria, mas com temperaturas entre 3º e 5ºC abaixo da média. Veja o mapa:



Climatempo/Reprodução

