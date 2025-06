Confira a previsão do tempo em BH para a quarta-feira (4/6)

A previsão meteorológica indica que esta quarta-feira (4/6) em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima registrada foi de 13,6°C e a máxima estimada é de 28°C, segundo a Defesa Civil. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde.

No Barreiro, a mínima registrada foi de 13,6º à 1h05. No Centro-Sul, a mínima foi de 14,2ºC às 4h35. Na regional Oeste, a mínima foi de 13,8ºC com sensação térmica de 7,3ºC, às 4h. Na Pampulha, a mínima foi de 14,2°C com sensação térmica de 16,1 °C às 6h. Em Venda Nova, a mínima foi de 14,2 °C às 6h15.

A quarta-feira em Minas

A quarta-feira (4/6) é de tempo estável em Minas Gerais. A possibilidade de chuvisco ou chuva fraca se restringe à faixa leste do estado devido ao transporte de umidade do oceano para o interior do continente. No restante de Minas, apenas variação de nebulosidade.

As temperaturas ficam estáveis em todas as regiões mineiras, com a máxima chegando a 33ºC no Norte e Triângulo Mineiro. A mínima registrada em Minas ficou na casa dos 8ºC no Sul de Minas.