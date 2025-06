Cidade mineira registra chuva de granizo e alagamentos

Tempestades, com granizo e ventos fortes, causaram danos em São João del-Rei, no Campos das Vertentes, na tarde desta terça-feira (3/6). A chuva começou por volta das 15h e durou poucos minutos, mas o suficiente para culminar em estragos na cidade.

O Córrego do Lenheiro, que passa pelo Centro do município, se aproximou da cota máxima, mas não chegou a transbordar. Ainda assim, algumas vias da região ficaram alagadas em decorrência do grande volume de chuva.

Registros feitos por moradores mostram ruas intransitáveis, tomadas pela água, e alguns veículos ilhados. Também circulam pelas redes sociais fotos e vídeos que evidenciam granizo, queda de árvores e construções sendo destelhadas pelo vento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia previsto fortes chuvas para municípios da Região dos Campos das Vertentes, dentre eles João del-Rei, nesta tarde. Cidades do Sul de Minas e do Triângulo também registraram temporais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia