Síndrome Respiratória: Minas está em nível de alto risco, segundo Fiocruz

Minas Gerais está entre os 22 estados brasileiros com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em nível de alto risco, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Belo Horizonte também aparece entre as 19 capitais com nível de atividade classificado como alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento nos casos. Os dados são do boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nessa quinta-feira (29/5), com base nas notificações feitas entre 18 de abril e 25 de maio.

Considerando dados de todo o país, entre jovens, adultos e idosos houve aumento significativo nos casos de SRAG causados pelo vírus influenza A. Mas, apesar da incidência (ou seja, o número de casos da doença) ser maior entre as crianças pequenas, e depois, entre os idosos. O número de mortes é mais alto entre os idosos e, em seguida, crianças de até 2 anos.

Ainda considerando dados de 18 de abril a 25 de maio, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o que mais tem deixado as pessoas doentes (50,7%), principalmente crianças de até 4 anos. A influenza A aparece em segundo lugar (36,5%), em seguida, Rinovírus (14,7%), Covid-19 (2,1%) e Influenza B (0,9%).

Ainda de acordo com o boletim, a influenza A é especialmente perigosa para jovens, adultos e idosos, já que, mesmo não sendo o mais comum entre os diagnósticos, é o vírus que mais tem causado mortes (72,5%), seguido do VSR (12,6%), Rinovírus (9,7%), Covid-19 (5,9%)

e Influenza B (1,4%).

Em 2025, já foram notificados 75.257 casos de SRAG, sendo 36.622 (48,7%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 27.275 (36,2%) negativos e ao menos 6.363 (8,5%) aguardando resultado laboratorial. Entre os casos positivos deste ano, 20,7% correspondem à influenza A; 1,2% à influenza B; 44,9% ao VSR; 23,4% ao rinovírus, e 12,2% à Sars-CoV-2 (Covid-19).

Veja nove locais para se vacinar contra a gripe em BH neste sábado (31)

Barreiro

Local: Via Shopping

Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro (2º piso, próximo às Lojas Americanas)

Horário: 10h às 17h

Centro-Sul

Local: Shopping Cidade

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro (Piso GG05, ao lado do Madero)

Horário: 9h às 18h

Leste

Local: Boulevard Shopping

Endereço: Av. dos Andradas, 3.000 - Santa Efigênia (Piso SS, Alameda de Serviços)

Horário: 10h às 17h

Nordeste

Local: Minas Shopping

Endereço: Av. Cristiano Machado, 4.000 - União (Piso 2, em frente ao Cineart)

Horário: 10h às 17h

Noroeste

Local: Shopping Del Rey

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz, 3.001 - Caiçara (Piso 2, próximo à Droga Raia)

Horário: 10h às 17h30

Norte

Local: Ônix Mall

Endereço: Av. Waldomiro Lobo, 55 - Guarani

Horário: 9h às 17h

Oeste

Local: Parque Aggeo Pio Sobrinho

Endereço: Av. Prof. Mário Werneck, 2.691 - Buritis

Horário: 9h às 17h

Local: Parque Municipal Jacques Cousteau

Endereço: Rua Augusto José dos Santos, 366 - Betânia

Horário: 9h às 17h

Venda Nova

Local: Shopping Estação BH

Endereço: Av. Cristiano Machado, 11.833 - Vila Cloris (1º piso, entre Araújo e Cacau Show)

Horário: 10h às 17h30

Pampulha

Local: Praça Dino Barbieri

Endereço: Em frente à Igreja São Francisco de Assis, na Orla da Lagoa da Pampulha

Horário: 8h às 17h

As doses estão disponíveis para todos os públicos também nos 152 centros de saúde de Belo Horizonte, em postos extras e em mais de 25 drogarias parceiras da Secretaria Municipal de Saúde. O endereço de todos os locais, assim como o horário de funcionamento das unidades podem ser verificados no site da PBH.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice