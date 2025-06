Homem e mulher casados há 67 anos morrem no mesmo dia

Um advogado e ex-vereador de Patrocínio, no Alto Paranaíba, de 97 anos, e sua esposa, de 90 anos, morreram nesta terça-feira (10/6), em hospital da cidade. Primeiro, faleceu Cilma Silva da Boa Viagem Arantes na manhã dessa terça. Já na parte da tarde, no momento que acontecia o velório da esposa, morreu Vicente de Paulo Arantes.

Eles estavam casados há 67 anos. O casal deixou dois filhos, noras, netos e um bisneto. As causas da morte do casal não foram divulgadas pela família.

De acordo com a Funerária Irmãos Almeida, Cilma Arantes foi sepultada às 16h dessa terça-feira (10/6) no Memorial Jardim dos Ipês. Já o sepultamento de Vicente Arantes aconteceu nesta quarta-feira (11/6), ao lado da esposa.

Por meio de nota, o presidente da 65ª subseção da OAB Patrocínio, Marcelo Oliveira Furtado Ferreira, declarou que "Dr. Vicente Arantes deixa um grande exemplo pessoal e profissional, como um homem honrado e um exímio profissional".

A nota continua: "Tivemos a honra e a chance de homenageá-lo no nosso evento de posse. Ao fazer-lhe o convite, pessoalmente em sua casa, ele estava lúcido, alegre e se sentiu extremamente feliz em ser lembrado. Que Deus os tenha, Dr. Vicente e Cilma em paz e os conforte neste momento".

O presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, Níkolas Elias, declarou luto oficial por três dias no Poder Legislativo patrocinense.

Vicente Arantes foi vereador por cinco mandatos, sendo dois deles consecutivos (entre 1962 e 1983). Ele também já foi secretário municipal de Educação e também exerceu outros cargos públicos.

Em 2019, o advogado recebeu a Medalha Desembargador Hélio Costa, condecoração concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) a personalidades que prestaram relevantes serviços ao Poder Judiciário Estadual. TJMG também emitiu nota de pesar.

A morte do casal tomou grande repercussão nas redes sociais, a partir de centenas de comentários em publicações. "O amor deles fez com que fossem juntos! Alma gêmea!", comentou Cida Fonseca.

"Uma vida de trabalho amor e dedicação à esposa, filhos, netos e bisnetos. A sua amada Patrocínio engrandeceu com vários empreendimentos. No direito e na política, sempre com sua personalidade marcante! Após uma vida na terra ele e sua esposa partiram quase ao mesmo tempo, hoje se encontram nos braços do Senhor! Nossos sentimentos aos amigos e familiares", disse Hélia Apde Oliveira Rabelo.

Já Silva Célia Lúcia teceu o seguinte comentário: "Um homem que se comportava com educação, cortesia e elegância, tanto em suas ações quanto em suas palavras. "Homem de fino trato". O admirava muito nos corretores do fórum e na sala de audiências. Grande perda".

Caso semelhante





Um caso semelhante ocorreu nos Estados Unidos. Um casal de idosos americanos morreu com apenas cinco horas de diferença no dia 11 de fevereiro de 2015. Eles estavam casados há 67 anos.

Floyd Hartwig, de 90 anos, e Violet Hartwig, de 89 se conheceram no colégio, se casaram em 16 agosto de 1947 e tiveram três filhos.

Eles morreram em duas camas de hospital que foram colocadas juntas para que pudessem dar as mãos.

Na época, a filha do casal, Donna Scharton, relatou o seguinte: "Eu acho que isso é o que os fez partir: saber que cada um deles tinha o outro. Eles não queriam ir sem o outro."