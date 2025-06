Homem acorda com casa em chamas e tem queimaduras ao tentar controlar fogo

Um homem de 54 anos sofreu queimaduras em um incêndio na sua própria casa no bairro Novo Horizonte em Formiga (MG), Região Centro-Oeste do estado, na noite dessa terça-feira (11/6). Ele dormia quando as chamas começaram. Toda a residência foi atingida pelas chamas.

Aos militares, a vítima contou que estava dormindo quando o incêndio começou. Segundo ele, acordou com o imóvel tomado por fumaça e tentou controlar as chamas por meios próprios, mas se queimou.

O morador foi encontrado com queimaduras de segundo grau no braço esquerdo e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para uma unidade hospitalar para avaliação. Seu atual estado de saúde não foi divulgado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio estava em estágio avançado no momento de chegada das equipes. Foi encontrada uma grande quantidade de material reciclável dentro da casa, o que dificultou o acesso da guarnição e agravou a propagação do fogo.

Toda a edificação foi atingida pelas chamas. Conforme os registros, a casa foi construída em alvenaria, com três cômodos, janelas e portas de madeira, e tinha cobertura de telhas de fibrocimento com estrutura de madeira.

Ao todo, foram utilizados 16 mil litros de água para o combate às chamas, com duas linhas de combate. As causas do incêndio não foram definidas.

A Defesa Civil Municipal foi acionada e irá avaliar a estrutura, assim que o local estiver resfriado.

Em nota, o Corpo de Bombeiros reforçou a importância de manter rotas de fuga desobstruídas para situações de emergência. A corporação também sugere que o acúmulo de materiais combustíveis seja evitado em ambientes residenciais, como medida preventiva contra incêndios.