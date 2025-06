Madrugada de quarta-feira com chuva em BH e frio intenso no Sul de MG

Nesta quarta-feira (11/6), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, os termômetros oscilam entre 13,3°C e 25°C, com umidade relativa do ar em torno de 40%, à tarde.

A mínima registrada no Barreiro foi de 14,7°C às 5h25. Na Centro-Sul, a mínima foi de 14,1°C à 6h20. Na regional Oeste, a mínima foi de 13,3°C com sensação térmica de 9°C, às 6h. Na Pampulha, a mínima foi de 14,1°C com sensação térmica de 15,2°C, às 6h. Em Venda Nova, a mínima foi de 14,7 °C, às 5h25.

A Defesa Civil ainda alerta para o declínio acentuado da temperatura nos próximos dias.

Durante a madrugada, choveu fraco nas regionais Oeste e Venda Nova, mas não há registro de ocorrências relacionadas à chuva na capital.

Previsão para Minas

A partir desta quarta-feira (11/6), uma massa de ar frio começa a atuar em Minas Gerais provocando declínio gradativo das temperaturas no estado. O dia amanheceu com condições favoráveis para formação de geada na região serrana do sul mineiro. Na faixa leste e na capital, o transporte de umidade de origem oceânica pode levar a ocorrência de chuvisco ou chuva fraca.

Embora a tendência seja de aumento da nebulosidade no decorrer do dia no Norte de Minas, a temperatura máxima prevista para a região é de 34ºC. A mínima registrada no estado foi de 1,9ºC em Monte Verde, no Sul de Minas.