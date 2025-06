Prefeitura de Uberlândia divulga edital de concurso com 172 vagas

A Prefeitura de Uberlândia divulgou nesta terça-feira (10/6) o edital de concurso público com 172 vagas para servidores efetivos, além da formação de cadastro de reserva. Os aprovados poderão receber salários básicos de até R$ 9.838,64, mais auxílio alimentação de R$ 700.



A publicção aconteceu em edição suplementar do Diário Oficial do Município. As provas serão realizadas nos dias 26 de outubro e 2 de novembro de 2025 pela banca organizadora do Instituto Consulplan.



O concurso oferece vagas para cargos com níveis de formação fundamental, médio, técnico e superior, nas modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD) e negros.



Serão contemplados 68 cargos com contratações para ocupação imediata e/ou cadastro de reserva. Os cargos com vagas disponíveis possuem jornadas de trabalho semanais que variam de 15 até 30 horas.



Inscrições



As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, via internet, das 16h do dia 13 de agosto de 2025 às 16h do dia 15 de setembro de 2025, no site do Instituto Consulplan. Os valores das taxas de inscrição serão de R$ 43 para os cargos de nível fundamental; de R$ 58 para os cargos de níveis médio e técnico; e de R$ 59 para aqueles de nível superior.



Para confirmar a inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa impressa no boleto bancário nas agências da Caixa Econômica Federal, loterias, salas de autoatendimento e internet banking. Cada candidato poderá inscrever-se para até quatro cargos diferentes desde que as respectivas provas sejam realizadas em dias e turnos distintos.



Podem requerer isenção da taxa de inscrição, durante prazo estabelecido em edital, candidatos doadores de medula óssea ou de sangue e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo.



Provas



As provas objetivas serão do tipo múltipla escolha e o número de questões e a distribuição de pontos varia conforme cada cargo em disputa. A aplicação das provas discursivas, para cargos definidos em edital, será feita no mesmo dia de realização das provas objetivas. O certame contará, ainda, com teste de aptidão física e prova prática para cargos específicos, bem como avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

O concurso público será realizado apenas em Uberlândia e terá duração de 3 horas para cargos que tenham somente provas objetivas; 4 horas para cargos com provas objetiva e discursiva; e 5 horas, para o cargo de procurador municipal. Os conteúdos programáticos podem ser conferidos no edital.