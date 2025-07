Redes reagem a apoio de Zema, Cleitinho e Nikolas a tarifaço de Trump

As manifestações do governador Romeu Zema (Novo), do senador Cleitinho (Republicanos-MG) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em apoio à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros têm sido alvo de fortes críticas nas redes sociais. Nos comentários das publicações do Estado de Minas, internautas apontaram contradições e classificaram como incoerente o posicionamento das lideranças mineiras.

“Quando você fala Lula, você quer dizer Eduardo. É isso?”, ironizou um usuário, referindo-se à fala de Zema, que responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela tarifa imposta por Trump. Outra internauta rebateu: “‘A conta do Lula’, não. O responsável dessa fatura é o bolsonarismo!”.

As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censurar e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil



Governador de Minas, Romeu Zema (Novo), sobre tarifas impostas por Donald Trump



Em nota, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que o tarifaço é fruto de um lobby realizado por ele desde o início do ano, em articulação com autoridades norte-americanas para pressionar o governo brasileiro.

Zema também foi alvo de críticas diretas. “O forte dele nunca foi interpretação de texto”, escreveu uma usuária. Outro comentou: “Romeu Zema estou aqui a sua disposição para você tirar suas dúvidas, uma vez que, como governador, me parece que você não entende nada de política e economia internacional”.

Cleitinho defende impeachment

A fala de Cleitinho, que defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes logo após o anúncio da medida de Trump, também provocou reações. “'Após Trump cuspir em sua cara, Cleitinho agradece pela hidratação grátis'”, ironizou um internauta.

Outro completou: “A crise do nosso país é mental”. “Disse o cara que pede autógrafo pra influencer do tigrinho”, disparou mais um, se referindo ao episódio em que Cleitinho pediu uma foto a influenciadora Virgínia Fonseca, quando prestava depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets.

A culpa de tudo que está acontecendo entre Estados Unidos e Brasil é do ministro Alexandre de Moraes. (...). Ele viola os direitos humanos e acordo internacional. A culpa maior é do Senado, que já poderia ter o impichado (sic) há muito tempo Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) sobre tarifaço



Nikolas culpa Lula

Nas postagens de Nikolas Ferreira, que também culpou Lula pela medida, os comentários apontaram o que muitos consideraram hipocrisia. “Nikolas, você é o cara mais falso da Terra. Você estava bajulando Trump, agora Trump vem para cima do Brasil e você está falando que o Lula acabou com o país, sendo que o filho do Bolsonaro (o Eduardo) está lá agradecendo por ferrar o país”, escreveu um internauta.

Parabéns, Lula. Ferrar o Brasil é com você mesmo Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre tarifas



“Ao invés de defender o próprio país, está aí cometendo lesa-pátria na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma. Você é motivo de vergonha para cada brasileiro”, criticou outro. “Você acha que somos burros? Foi culpa do seu presidente Jair Bolsonaro, que quer salvar a própria bunda. Vergonha alguém eleger você, que defende país estrangeiro”, comentou uma usuária.

Tarifaço

A medida foi oficializada na tarde dessa quarta-feira (9/7) pelo presidente dos Estados Unidos. No comunicado, Donald Trump enviou uma carta a Lula exigindo que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado seja imediatamente interrompido.

Para o republicano, a nova tarifa ainda é menor do que seria necessário para “corrigir graves injustiças” na relação comercial, mesmo com a balança pendendo favoravelmente para os americanos.

Trump também advertiu que, se o Brasil decidir adotar medidas de retaliação, novas sanções poderão ser aplicadas. No texto, o republicano classificou as exigências da Justiça brasileira para que as big techs se adequem à legislação nacional como um ataque ao livre comércio. Trump também afirmou que a decisão pode ser revista caso o mercado brasileiro se torne mais aberto a empresas norte-americanas.

Leia a carta de Trump na íntegra

"9 de julho de 2025

Sua Excelência

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente da República Federativa do Brasil

Brasília

Prezado Sr. Presidente:

Conheci e tratei com o ex-Presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!



Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos (como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e ILEGAIS a plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais existentes. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta.



Além disso, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco.

Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual. Como o senhor sabe, não haverá tarifa se o Brasil, ou empresas dentro do seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos e, de fato, faremos tudo o possível para aprovar rapidamente, de forma profissional e rotineira — em outras palavras, em questão de semanas.

Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional!

Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades comerciais digitais de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da Seção 301 sobre o Brasil.

Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas, para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América.

Muito obrigado por sua atenção a este assunto!

Com os melhores votos, sou,

Atenciosamente,

DONALD J. TRUMP

PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA"