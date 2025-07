Zema sobre 'tarifaço' de Trump: 'Trabalhadores vão pagar a conta do Lula'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez novas críticas ao governo após o presidente Donald Trump anunciar, nesta quarta-feira (9/7), o aumento de 50% nas tarifas dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. Os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China.

“As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar, mais uma vez, a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censurar e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil”, escreveu Zema.

Trump anunciou o "tarifaço" em uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No documento, além da questão econômica, o chefe de Estado norte-americano critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado. Ele ordena que a Justiça interrompa imediatamente o julgamento do líder da extrema-direita brasileira, classificando o episódio como uma “vergonha internacional”.

O aumento tarifário também decorre, segundo o republicano, das barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias elevadas impostas pelo Brasil aos Estados Unidos, o que estaria causando um desequilíbrio no comércio entre os dois países. Por outro lado, o governo brasileiro refuta essa alegação, já que os EUA acumulam saldo positivo de US$ 43 bilhões nos últimos dez anos, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, levantados pela BBC Brasil.

Além disso, o Brasil paga atualmente uma tarifa de 10% sobre produtos importados, implementada pelo presidente norte-americano em 2 de abril. Nesta terça-feira (8/7), Trump ameaçou impor novas tarifas de importação a países que integram os Brics. Segundo ele, o grupo tem a intenção de “destruir o dólar”, o que justificaria a aplicação de sobretaxas adicionais de 10%, além das já estabelecidas.

"O Brics foi criado para desvalorizar nosso dólar. Qualquer um que esteja no Brics receberá uma cobrança de 10%", disse ao responder a jornalistas durante reunião do seu gabinete na Casa Branca.

O grupo era formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas foi ampliado recentemente para 11 países. Atualmente, representa quase metade da população mundial e cerca de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) global.

