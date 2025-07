Eduardo Bolsonaro é traidor nacional por agir contra o Brasil, diz líder do PT

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), disse nesta quarta-feira (9/7) que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é um “traidor nacional” por atuar nos Estados Unidos contra os interesses do Brasil. Para o parlamentar, o filho de Bolsonaro é um dos responsáveis pela taxação anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump.

“Agora a gente vai discutir o mandato dele. Ele já deveria ter sido cassado. A gente com certeza vai tomar uma série de medidas legislativas, mas essa (o pedido de cassação) vai ser uma. Nós estamos com a equipe jurídica só trabalhando isso. Esse cara é um traidor nacional. Na minha representação à PGR e ao STF eu já falo desse crime de traição nacional”, disse Farias a jornalistas.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o início do ano. Viajou ao país para a posse de Donald Trump, em janeiro, mas ficou de fora da cerimônia. Depois, encontrou diversas autoridades e representantes do governo norte-americano para pedir sanções ao Brasil.

Em abril, quando Lindbergh Farias foi à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedir a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro e acusou o então parlamentar de crime de traição à pátria, o filho de Bolsonaro anunciou que se licenciaria do mandato por 122 dias para ficar nos EUA.

Depois do anúncio de Eduardo, a PGR recomendou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a rejeição do pedido para reter o passaporte do deputado licenciado.

A licença de Eduardo vai até o fim de julho, quando a Câmara dos Deputados estará em recesso. A bancada do PT pretende pedir punições ao deputado licenciado assim que os trabalhos forem retomados, no início de agosto, se não houver retorno ao mandato. O deputado ainda não se manifestou depois do anúncio das tarifas de Trump.

Tarcísio na mira

Lindbergh Farias também culpou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por se alinhar ao presidente norte-americano. O governador publicou, na segunda (7), um texto de Trump dizendo que Bolsonaro sofria perseguição no Brasil. Disse que o ex-presidente brasileiro deveria ser julgado “somente pelo povo brasileiro, durante as eleições”.

Com a palavra, presidente @realDonaldTrump . @jairbolsonaro deve ser julgado somente pelo povo brasileiro, durante as eleições. Força, presidente! pic.twitter.com/XSFz0nO1LI — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 7, 2025

Para o líder do PT, a força política do governador agora está em “cheque”. “(Essa tarifa) tem cumplicidade do Tarcísio. Eu falei muito que tem cumplicidade do Tarcísio. O Tarcísio todas as pretensões políticas dele, para mim, vão entrar em cheque. Isso não é qualquer coisa. E a posição da turma bolsonarista é de dobrar a aposta”, afirmou Lindbergh Farias.

