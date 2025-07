Assessores assistem jogo do PSG e Real Madrid durante fala de ministra

Enquanto a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, expunha propostas do governo ao grupo de trabalho (GT) da reforma administrativa, dois assessores foram flagrados assistindo a uma partida da Copa do Mundo de Clubes, que hoje conta com a disputa entre PSG x Real Madri, que ocorre nesta quarta-feira (9/7).

O contraste entre o conteúdo da fala da ministra e a distração dos assessores não passou despercebido e gerou comentários aos fundos da audiência. Flagra foi capturado pelo, assista o vídeo.

