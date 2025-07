Nikolas confirma que contratou designer de sobrancelha para o gabinete dele

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou, nessa terça-feira (8/7), uma polêmica em torno da nomeação de uma designer de sobrancelhas para seu gabinete na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o parlamentar rebateu críticas de opositores e negou que a profissional tenha sido contratada para exercer funções estéticas.

“Sim, eu contratei. Ela tá aqui. Mas não pra fazer minha sobrancelha. E dá pra ver, ó. Porque se for contratada pra isso, tá demitida”, disse Nikolas, em referência as suas sobrancelhas. No vídeo, o deputado criticou publicações que questionaram o vínculo funcional da designer.

A funcionária em questão é Brennda Luiara Lima Liberato. Ela está no gabinete do parlamentar mineiro desde maio do ano passado e tem remuneração mensal de cerca de R$ 3,8 mil.

Nikolas ainda comparou o caso ao de Erika Hilton (Psol-SP), deputada federal que foi alvo de comentários após ser revelado que a parlamentar contratou dois maquiadores como assessores. “A diferença é que ela contratou uma maquiadora pra maquiar ela. Eu contratei ela pra ser a minha secretária. Ou seja, eles são contra as pessoas acenderem na vida? Terem outra profissão?”, confrontou.

Na mesma fala, disse que a designer poderia, eventualmente, “dar uma moral” em sua sobrancelha, mas reforçou que isso não faz parte das atribuições do cargo. “É inacreditável como eles fazem de tudo pra poder ter narrativa pra poder me desgastar, mas tenta na próxima. E vou ver, vai que nas horas vagas ela pode dar uma moral (nas sobrancelhas) também”, ironizou.

