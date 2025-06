Erika Hilton nega uso de verba pública em cirurgia estética

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) negou que tenha usado recursos públicos em uma cirurgia estética. Em uma série de publicações nas redes sociais, nessa quarta-feira (25/6), a parlamentar classificou como “mentirosa” a informação de que a Câmara dos Deputados teria custeado uma rinosseptoplastia e disse ter encaminhado à imprensa todos os documentos que comprovam que o ressarcimento recebido se refere a uma cirurgia médica, de caráter urgente, e não a um procedimento estético.

Segundo Erika, foram realizados dois procedimentos distintos: uma cirurgia estética, bancada do próprio bolso, e uma operação médica, recomendada por especialistas após diversas infecções sinusais. Esta última foi parcialmente ressarcida pela Câmara, dentro das regras previstas para reembolso de despesas com saúde de parlamentares, segundo a deputada.

“Enviei os comprovantes bancários, notas fiscais e documentos médicos que provam que paguei a cirurgia estética com meu próprio dinheiro. O ressarcimento parcial que recebi da Câmara foi de uma operação complexa que tive que fazer, e que todas as pessoas que me acompanham sabem que fiz, porque antibióticos não faziam mais efeito para tratar infecções bacterianas no meu sinus”, afirmou.

Segundo a parlamentar, ela fez uma operação complexa, que envolveu septoplastia, sinusectomia, astromosia, etmoidectomia, sinusotomia, uma turbinectomia, cauterização e perfuração no septo.



"Isso é mais uma mentira. Tudo isso é uma evidente perseguição, uma tentativa de me desmoralizar, é uma ridícula ação coordenada para me jogar e jogar meu trabalho na merda. Tudo, em troca de likes, audiência e de criar uma cortina de fumaça (...)", disse a deputada.

Recentemente, foi amplamente noticiado que a parlamentar teria contratado dois maquiadores como assessores parlamentares. Após a repercussão negativa do caso, Erika foi às redes sociais esclarecer que os funcionários mencionados atuam como secretários parlamentares, mas que, quando podem, fazem a sua maquiagem.

Erika relatou que sofria de infecções recorrentes, resistentes a antibióticos, e que o procedimento foi essencial para preservar sua saúde. "TODOS os parlamentares ressarcem suas despesas médicas, especialmente em casos de saúde graves, como o meu", pontuou.