Zema critica Erika Hilton: 'Bancando maquiadores com dinheiro público'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), embarcou na onda de críticas à deputada federal Erika Hilton (Psol). Em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (24/6), o chefe do Executivo mineiro afirmou que a parlamentar está "bancando dois maquiadores com dinheiro público".

As críticas de Zema ocorrem após a divulgação de que dois assessores do gabinete de Erika Hilton, pagos com verba da Câmara dos Deputados, atuariam como maquiadores. A deputada nega a acusação e afirma que ambos auxiliam nos trabalhos legislativos do mandato.

Políticos e seus privilégios…

Enquanto o povo rala para pagar as contas, tem deputada bancando dois maquiadores com dinheiro público. Não dá mais para aceitar esse tipo de absurdo. Cargo público é missão, não camarim de luxo. https://t.co/ECek5AzdrH — Romeu Zema (@RomeuZema) June 24, 2025

Entenda o caso

O caso ganhou força nas redes sociais nesta segunda-feira (23/6), após a circulação de publicações apontando que dois assessores do gabinete de Erika Hilton atuariam como maquiadores da deputada. Os nomes citados são os de Indy Montiel e Ronaldo Hass, que costumam publicar fotos e vídeos dos bastidores com a deputada.

De acordo com dados do site da Câmara dos Deputados, Indy foi nomeado em junho e recebe salário de aproximadamente R$ 2,1 mil. Já Hass está no gabinete desde março e tem remuneração mensal de cerca de R$ 9,6 mil.

Também nas redes sociais, o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) disse que protocolou uma denúncia na Procuradoria-Geral da República sobre a situação. "Esperamos uma apuração séria dos fatos denunciados", afirmou.