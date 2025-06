Deputado põe quase R$ 6 mi em hospital que contrata empresa de parentes

FOLHAPRESS - Relator do Orçamento de 2026, o deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) enviou pelo menos R$ 5,7 milhões em emendas individuais para um hospital alagoano que tem contratos com empresas ligadas a parentes dele.

O Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo fica em Santana do Ipanema (AL), cidade controlada pela família Bulhões há nove anos.

A unidade de saúde contrata duas empresas que têm entre seus sócios dois primos do parlamentar. A irmã do deputado aparece como responsável médica de uma dessas empresas.

A assessoria de Bulhões Jr., que é líder do MDB na Câmara, nega que tenha havido atuação do deputado para beneficiar empresas ligadas à sua família.

"A reportagem parte do pressuposto de que o deputado favoreceu, por meio de emendas parlamentares, empresas que têm dois primos entre os sócios. No entanto, não há demonstração de como o parlamentar teria agido para beneficiar essas empresas contratadas por meio de licitação", afirmou a equipe do deputado.

"Só seria possível afirmar que o deputado favoreceu seus parentes se houvesse comprovação de que o processo licitatório foi direcionado por sua solicitação", acrescentou a assessoria do parlamentar, avaliando se tratar "no mínimo, de uma 'reportagem incompleta'".

O hospital que recebeu recursos das emendas de Bulhões Jr. contratou, em 2017, a empresa Alves e Monteiro, que tem entre os dois sócios Maria Irene Alves Monteiro, prima de primeiro grau do deputado federal.

A Alves e Monteiro recebe R$ 4,5 milhões anuais pelos serviços de pediatria e ginecologia do hospital. Maria Irene não respondeu aos questionamentos da Folha de S.Paulo.

A irmã do deputado, Christiane Bulhões, aparece como responsável médica da empresa no contrato assinado em 2017 entre a Alves e Monteiro e o hospital. Na época, Christiane era a vice-prefeita do município. Christiane não respondeu ao contato da reportagem.

A segunda empresa é a Servhosp, que tem entre seus 12 sócios Benício Bulhões, também primo de Isnaldo Bulhões. Nesse caso, foram R$ 3,5 milhões anuais para serviços de coloproctologia. O hospital teve um total de R$ 89,9 milhões em despesas no ano passado.

Benício Bulhões afirma que virou sócio da Servhosp para poder prestar serviços de coloproctologia no hospital.

"Não sei dizer se meu relacionamento com o deputado influenciou ou não. Na hora que fui trabalhar em Santana, a cidade e a região ganharam especialidade que não existia e não existe mais hoje", afirmou. Em fevereiro deste ano, o médico parou de atender no hospital.

Os valores pagos às duas empresas estão nos relatórios de transparência da Insaúde, organização social que administra o hospital. Nos seus regulamentos para contratação de serviços e compra de bens, não há a necessidade de licitação.

Hospital

O deputado federal tem outras ligações com o hospital. A diretora de Relações Institucionais do estabelecimento é Fabiana Guimarães, esposa de Renato Guimarães, funcionário no gabinete de Isnaldo.

Renato já foi diretor do hospital, assim como outro funcionário do gabinete de Isnaldo, Claudemir Mota Junior. Nenhum dos dois respondeu aos questionamentos da Folha de S.Paulo.

Questionada, a assessoria de imprensa de Isnaldo Bulhões Jr. disse que "Fabiana Ferraz está lotada na área de Relações Institucionais, e não nos setores de licitação ou orçamento". "Nesse caso, também seria necessário comprovar de que forma ela teria atuado para beneficiar as empresas mencionadas", apontou.

O município contratou a Insaúde para gerir o hospital Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo em 2017, quando o prefeito de Santana do Ipanema era Isnaldo Bulhões, pai do deputado federal. A Insaúde não respondeu aos questionamentos da Folha de S.Paulo.

O pai do parlamentar foi sucedido na prefeitura por sua filha, Christiane Bulhões, que permaneceu no posto até o ano passado. Em 2024, quem venceu as eleições foi Eduardo Bulhões, sobrinho do deputado. Renato Guimarães participou da campanha do atual prefeito.

O montante de R$ 5,7 milhões em emendas para o hospital leva em conta as emendas individuais do deputado federal para procedimentos de média e alta complexidade, que em Santana do Ipanema só podem ser feitos no Hospital Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo.

Os recursos foram repassados em 2023 e 2024 ao município. Em seguida, a prefeitura fez as transferências para a unidade de saúde.

Outros repasses podem ter sido feitos para o hospital. Desde 2020, Isnaldo Bulhões Jr. destinou, ao todo, R$ 11,2 milhões para a saúde do município. Além dos R$ 5,7 milhões enviados diretamente para procedimentos de média e alta complexidade, outros R$ 3,3 milhões foram para a atenção primária, que pode ou não ocorrer no hospital, e R$ 2,4 milhões, para a compra de equipamentos.

Além disso, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados destinou R$ 11,3 milhões para procedimentos de média e alta complexidade em Santana do Ipanema. Isnaldo é membro suplente da comissão. Outros R$ 22,8 milhões em emendas de relator tiveram o mesmo destino.

"É importante destacar que o hospital em questão é o único do sertão alagoano que atende os 21 municípios da região com procedimentos especializados", justificou o deputado.

Além do poder local em Santana do Ipanema, Isnaldo é um deputado influente na Câmara dos Deputados. Ele lidera o MDB, que tem 44 deputados e é a quinta maior bancada da casa, e é o relator do Orçamento de 2026.