Dino marca reunião para tratar de rastreamento de emendas parlamentares

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino marcou para 5 de agosto uma reunião, a fim de tratar de formas de rastrear as emendas parlamentares em contas bancárias.

Ele vem buscando medidas para dar mais transparência a emendas que a Câmara e o Senado destinam a suas bases.

Participam do encontro representantes da Controladoria-Geral da União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU), do Banco do Brasil (BB), da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste, com o intuito de buscar soluções para rastrear o destino dos valores.

Aos bancos federais, BB e Caixa, foram pedidas adaptações para incluir informações dos destinatários finais de emendas parlamentares ou de bancada.

A CGU defende que sejam criadas contas correntes específicas para receber valores e que eles possam ser usados para acompanhar os projetos e monitorar para onde os recursos estão indo.

Dino pediu alterações nas atas que, dentre outros pontos, não apresenta local para indicação do autor da proposta.