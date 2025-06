Lula e outros políticos se solidarizam com vítimas de acidente de balão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros políticos prestaram solidariedade às vítimas e a familiares do acidente com um balão na manhã deste sábado (21/6) em Praia Grande, no interior de Santa Catarina.

Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes. — Lula (@LulaOficial) June 21, 2025

"Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes", postou o petista em suas redes sociais.

O governo catarinense informou que, ao menos, oito pessoas morreram após o balão, que levava 21 pessoas, ter pegado fogo e despencado.

Políticos do estado, como o governador Jorginho Mello (PL), também prestaram solidariedade às vítimas e disponibilizaram ajuda no que fosse necessário.

Outras publicações, no mesmo teor, foram feitos pelos deputados federais Carolina de Toni (PL-SC), Pedro Uczai (PT-SC), Júlia Zanatta (PL-SC), Ana Paula Lima (PT-SC), dentre outros, além de políticos de outros estados.