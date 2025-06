Governador de Santa Catarina atualiza número de mortos em acidente de balão

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), atualizou o número de vítimas do acidente de Balão neste sábado (21/6), em Praia Grande. Segundo o chefe do Executivo, 21 pessoas estavam a bordo no momento em que a estrutura pegou fogo, sendo que oito pessoas morreram e 13 sobreviveram.

“Nossas equipes seguem prestando todo apoio necessário às famílias e vítimas. Continuamos acompanhando a situação”, disse o governador sem informar o quadro de saúde dos sobreviventes. Jorginho Mello também disponibilizou equipes de saúde e dos bombeiros para atender a ocorrência.

Em um vídeo, o governador disse que o estado está fazendo o “máximo” para garantir apoio às vítimas e aos familiares. “É o que nós podemos fazer nesse momento. Estamos de luto por uma tragédia que aconteceu. Vamos verificar os desdobramentos, o que aconteceu, o por que aconteceu. Mas o importante é a estrutura do estado ajudar, fazer o possível”, ressaltou.

Imagens registradas por moradores e divulgadas nas redes sociais mostram o balão em chamas, ainda no alto, antes da queda. Em um dos vídeos, é possível ver o momento em que o cesto se desprende e atinge o solo. Equipes de resgate e emergência seguem mobilizadas na região, prestando atendimento às vítimas e investigando as circunstâncias da queda.

Balão pega fogo e cai no litoral de Santa Catarina Reprodução / redes sociais

Este é o segundo acidente grave com balões no Brasil em menos de uma semana. No último domingo (16/6), uma mulher morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas após um passeio de balão em Boituva (SP), cidade conhecida como polo de esportes aéreos.

A vítima, identificada como Juliana Alves Prado Pereira, de 27 anos, era psicóloga e natural de Pouso Alegre (MG). Ela comemorava o Dia dos Namorados com o marido.