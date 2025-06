Balão com grupo de Minas cai no interior de SP; mulher grávida morre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um balão com 35 passageiros caiu na área rural de Capela do Alto (130 km de SP) após decolar em Iperó, no interior de São Paulo, na manhã deste domingo (15), a cerca de 25 quilômetros de distância.

Uma mulher que estava entre os passageiros foi socorrida em estado grave, mas não resistiu. Ela estava grávida, segundo a polícia. Outras dez pessoas foram atendidas com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, havia 33 passageiros a bordo do balão, além do condutor e de um ajudante. O motivo do acidente ainda será esclarecido, segundo a corporação.

Neste fim de semana, a cidade de Boituva, vizinha de Iperó, sediou a 38ª edição do Campeonato Brasileiro de Balonismo, mas os voos tiveram que ser cancelados na manhã deste domingo (15) por causa da velocidade dos ventos, que chegou a 70 quilômetros por hora, sendo que o máximo recomendado para a prática é de 10 km/h.

De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo, Johnny Silva, os documentos do piloto estavam vencidos. "Era um balão clandestino", disse.

Silva também afirmou que o piloto tinha permissão para realizar apenas voos individuais e que a capacidade máxima do balão era de 24 pessoas.

A Polícia Civil de Tatuí fez a prisão em flagrante do piloto do balão, que será investigado por homicídio culposo.

Procurada pela reportagem, a empresa Aventurar Balonismo, responsável pelo voo, não respondeu.

O grupo que fazia o passeio de balão integrava uma excursão de Pouso Alegre (MG) e incluía parentes de um homem que pretendia pedir a namorada em casamento.

Em depoimento ao delegado Edenilson Meira, plantonista da Delegacia Seccional de Itapetininga, o piloto disse que houve uma mudança brusca de condições climáticas, o que levou à perda de controle do balão. Ele, que está preso preventivamente, não apresentou os documentos de habilitação para os voos.

A Prefeitura de Boituva emitiu nota oficial em que lamenta o acidente com "um balão operado por piloto sem licença, de empresa irregular".