Obras no Anel Rodoviário causam desvio no trânsito a partir de segunda (14)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) irá realizar uma obra de manutenção na rede de drenagem na marginal do Anel Rodoviário, no trecho sob o viaduto que conecta a Rua Úrsula Paulino à Avenida Waldyr Soeiro Emrich, conhecida como Via do Minério, no Bairro Indústrias, na Região do Barreiro. As obras vão iniciar na próxima segunda (14/7) com previsão de serem concluídas até 29 de julho.

Intervenções

Será bloqueado o acesso que liga a pista principal do Anel à marginal no sentido Rio de Janeiro e, em seguida, à alça do viaduto em direção às ruas Úrsula Paulino e Dr. Cristiano Rezende.

A alça do trevo do Bairro Betânia, que liga a Rua Úrsula Paulino à marginal do Anel no sentido Rio de Janeiro também ficará interditada, somente estará liberado o acesso da alça à Rua dos Industriários.

Desvio

Para minimizar os impactos da obra, a prefeitura definiu rotas alternativas. Os veículos que circularem pelo Anel Rodoviário no sentido Rio de Janeiro deverão acessar a Rua Desembargador Reis Alves, seguir a Avenida Waldyr Soeiro Emrich (Via do Minério), retornar na Avenida Deputado Álvaro Antônio, Avenida Waldyr Soeiro Emrich, seguindo até a Rua Úrsula Paulino, ou utilizar a alça de acesso ao Novo Anel no sentido Rio de Janeiro e acessar a Rua Dr. Cristiano Rezende. Agora é oficial: Anel Rodoviário já está sob gestão da prefeitura de BH Já os veículos que vierem da Rua Úrsula Paulino e querem acessar o Anel no sentido Rio de Janeiro ou a Rua Dr. Cristiano Rezende deverão seguir pela Avenida Waldyr Soeiro Emrich, retornar na Avenida Deputado Álvaro Antônio e acessar a pista.



Transporte coletivo

O transporte coletivo também será impactado. As linhas 3054 (Milionários/Centro) e 341 (Estação Barreiro/Estação Diamante - Via Saúde) terão os itinerários alterados.

A linha 3054, no sentido Centro/Bairro Milionários, passará pela Avenida Waldyr Soeiro Emrich. No sentido Estação Diamante, fará retorno no início da Avenida Deputado Álvaro Antônio e seguirá para Avenida Waldyr Soeiro Emrich, alça de acesso ao Anel no sentido Rio de Janeiro e depois pela Rua Dr. Cristiano Rezende. Prefeitura de BH assume a gestão do Anel Rodoviário nesta terça-feira (3/6) Já a linha 341, no sentido Estação Barreiro/Estação Diamante, seguirá pela Rua Desembargador Reis Alves e Avenida Waldyr Soeiro Emrich. No sentido Estação Diamante, fará retorno no início da Avenida Deputado Álvaro Antônio e seguirá para Avenida Waldyr Soeiro Emrich, alça de acesso ao Anel no sentido Rio de Janeiro e depois pela Rua Dr. Cristiano Rezende.

Novo Anel

A gestão do Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi transferida para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 3 de junho de 2025. Mais de 154 mil veículos circulando diariamente, o Anel Rodoviário é, considerado uma das vias mais perigosas da capital. Durante a cerimônia de transferência realizada em um trecho da via, no Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, o prefeito Álvaro Damião destacou que a gestão municipal assume a responsabilidade dos desafios, mas preparada para enfrentá-los. “Tem muito a ser feito, mas estamos prontos. Agora é colocar a mão na massa e trabalhar”, disse.