Novo Anel: PBH promete mais obras

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) prometeu mais intervenções no Novo Anel, durante uma reunião que aconteceu nesta segunda-feira (7/7). Foram abordados temas como alargamento dos pilares do viaduto do pontilhão do Betânia, na Região Oeste de BH, de forma a ampliar a capacidade de trafegabilidade naquele ponto, e obras no encontro da Via dos Cristais com o Novo Anel.





Participaram do encontro o prefeito Álvaro Damião (União Brasil), o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo, e representantes da Concessionária Via Cristais e do Governo de Minas Gerais.





Desde o mês passado, a PBH assumiu a responsabilidade pelo Anel Rodoviário da capital, antes sob direção do Governo Federal

Desde 3 de junho, data da cerimônia da municipalização do Anel, já foram executadas, segundo o governo municipal, obras de recapeamento em quase 2,5 quilômetros de acessos e saídas do corredor de trânsito, além de operações tapa-buraco e outras intervenções de infraestrutura viária. Foram recolhidas mais de 350 toneladas de resíduos em ações de capina, roçada, remoção de deposições clandestinas de lixo e recolhimento de animais mortos.

Em 30 de junho, a PBH comunicou que, neste mês, o Novo Anel passará por 14 intervenções, que têm como objetivos a conservação da infraestrutura, a manutenção da trafegabilidade e a prevenção de danos em áreas de grande fluxo viário. A previsão é a de que os trabalhos sejam feitos nas próximas semanas, com novos trechos recebendo serviços de manutenção em julho.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata