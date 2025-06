Podcast: Zema nega a ditadura e a municipalização do Anel Rodoviário

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (6/6) comentou as principais notícias da semana em Minas Gerais, desta vez com a participação especial do colunista Orion Teixeira. Ao lado dos repórteres Bernardo Estillac e Bruno Nogueira, o programa debateu a municipalização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, os prazos apertados do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) e as recentes polêmicas envolvendo o governador Romeu Zema (Novo). O episódio está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify.

No primeiro bloco, o destaque foi a transferência da gestão do Anel Rodoviário para a prefeitura de BH. Na terça-feira (3/6), o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) recebeu os ministros Renan Filho (Transportes), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos e Cidadania) para oficializar a posse da rodovia. O gestor também revelou os primeiros planos e afirmou que pretende rebatizar o trecho como Anel Rodoviário Fuad Noman.

No segundo bloco, os jornalistas comentaram as últimas notícias sobre a tramitação dos projetos do Propag. Em uma reunião com o vice-governador Mateus Simões (Novo), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) alertou que não conseguirá avaliar, dentro do prazo de adesão ao programa — até 31 de dezembro —, os ativos que o Estado pretende federalizar.

No terceiro e último bloco, o tema foram as recentes declarações do governador Romeu Zema sobre a possibilidade de conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista à Folha de S.Paulo, o chefe do Executivo mineiro confirmou que, se eleito, perdoaria Bolsonaro e relativizou a existência da ditadura militar (1964-1985).