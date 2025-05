Podcast debate Zema em El Salvador enquanto Propag avança na Assembleia

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (30/5) comenta as principais notícias de uma semana agitada em Minas Gerais. Os repórteres Alessandra Mello, Bernardo Estillac e Bruno Nogueira debatem sobre o avanço do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) na Assembleia Legislativa (ALMG) e a agenda internacional do governador Romeu Zema (Novo). O programa está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify.

O primeiro bloco é dividido entre as reportagens publicadas no jornal no início da semana. A primeira trata das emendas Pix e o destino não rastreável de milhões de reais empenhados por deputados e senadores para cidades em Minas Gerais. A segunda relata o desafio da Prefeitura de Belo Horizonte para reassentar famílias que vivem às margens da BR-381.

No segundo bloco, os jornalistas comentam a viagem do governador Romeu Zema (Novo) a El Salvador para debater segurança pública. O simbolismo e impacto político da passagem do mineiro pelo país da América Central é analisado pelos repórteres.



O último bloco é dedicado ao andamento do Propag na Assembleia. Além da aprovação definitiva do primeiro projeto relacionado ao programa de refinanciamento da dívida com a União, é analisada a lista com mais de 300 imóveis estaduais que podem ser envolvidos na negociação do débito.