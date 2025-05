Zema não foi recebido pelo presidente de El Salvador

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não foi recebido pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Ele está no país de cerca de seis milhões de habitantes para conhecer a política de Bukele de encarceramento em massa como forma de combate à violência. Zema se reuniu com Félix Ulloa, o vice-presidente do país.









Bukele foi denunciado pela Anistia Internacional por violação massiva de direitos humanos, devido a prisões em massa da população sem o devido processo legal. Cerca de 70 mil pessoas já foram presas desde o início do governo de Bukele, em 2019.





Em suas redes sociais, Zema, que é pré-candidato a presidente, disse que visitou uma comunidade no país para conhecer a política do país e aproveitou para criticar a política de segurança do governo federal, um problema segundo ele, “solucionável” .





“Mais do que vontade política depende de coragem, infelizmente, no Brasil uma imobilização do estado brasileiro, que pouco se importa com os 40 mil homicídios que ocorrem por ano, deixando para o Brasil esse recorde tão triste que ele já ocupa algumas décadas”, disse Zema, que justificou sua ida ao país para conhecer a política de segurança de El Salvador para implantá-la em Minas Gerais.





Zema estava acompanhado dos secretários de Segurança Pública, Rogério Greco, e de Comunicação, Bernardo Santos.