Zema copia vídeo de 'ditador mais legal do mundo' e ataca governo Lula

(FOLHAPRESS) - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), publicou nesta quinta-feira (22/5) um vídeo em que repete um discurso divulgado há dois meses pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, com teorias conspiratórias sobre o combate à criminalidade.

A fala do mandatário de El Salvador, que se autoproclamou "ditador mais legal do mundo" viralizou entre os perfis de direita ao afirmar que países da América Latina, como o Brasil, têm áreas dominadas por facções porque elas têm membros infiltrados nos governos.

Considerado referência para setores da direita na América Latina, o salvadorenho ganhou popularidade após reduzir os índices de violência em seu país por meio de políticas de combate linha-dura.

A melhora nos indicadores, porém, veio em meio a uma operação de encarceramento em massa que aprisiona muitos inocentes, segundo organizações de direitos humanos. O estado de exceção é renovado todos os meses no país a cada dois anos.

No vídeo de Zema, o governador usa o mesmo exemplo de Bukele sobre os Estados Unidos não terem uma área dominada por facção para criticar a segurança nacional.

"No Brasil, os criminosos muitas vezes estão dentro do governo. É por isso que o Estado brasileiro decidiu não combater o crime", diz o governador, em frente a um fundo preto.

A iniciativa de gravar o vídeo ocorre antes de uma reunião que deve acontecer na próxima semana entre Zema e Bukele, conforme apurou a Folha.

Na tentativa de cacifar seu nome para a disputa presidencial do próximo ano, o mineiro contratou um novo marqueteiro e tem usado as redes sociais para destacar números de sua gestão e, principalmente, atacar o governo Lula (PT).

Zema apoiou Jair Bolsonaro (PL) na última eleição e compareceu a manifestações de apoio ao ex-presidente, como a promovida em abril em São Paulo.

Ao repetir discurso linha-dura de Bukele sobre segurança, o governador busca se posicionar em um tema que tem preocupado cada vez mais a população brasileira.

Pesquisa Datafolha do mês passado mostrou que mais da metade da população brasileira (58%) afirma que a criminalidade aumentou na sua cidade nos últimos 12 meses.

O governador enfrenta reveses na área da segurança pública em Minas Gerais. Nos últimos anos, membros de facções do Rio de Janeiro têm se instalado no estado e disputado territórios com criminosos locais.

É o caso do TCP (Terceiro Comando Puro), que ocupou por anos uma comunidade de Belo Horizonte. Em novembro passado, uma operação conjunta das forças de segurança disse ter desmobilizado a organização ao deter 14 suspeitos.

Na região metropolitana da capital mineira, moradores publicam nas redes sociais cenas de guerra entre facções rivais.

Além disso, Zema tem sido muito questionado por representantes das forças de segurança no estado, que reclamam da falta de reposição salarial nos últimos anos.

Este foi um dos motivos para o desembarque, neste ano, do PL da base aliada na Assembleia Legislativa.

Minas Gerais foi em 2023 o quarto estado com menos mortes registradas a cada 100 mil habitantes, segundo o mais recente Atlas da Violência, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Os mineiros, porém, viram uma alta de 3,2% nesse indicador em relação a 2022.