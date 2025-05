Eduardo Bolsonaro endossa campanha de Caporezzo ao Senado

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), endossou a campanha do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) ao Senado. Como mostrou o 'EM Minas', coluna do Estado de Minas, no último sábado (18/5), a disputa pela vaga entre candidatos do PL em Minas tem incendiado os bastidores do partido.

Pelas redes sociais, Eduardo declarou: “Caporezzo tem meu apoio ao Senado. Já provou honestidade, fidelidade e inteligência.”

O gesto confirma o favoritismo do parlamentar junto à família Bolsonaro, que já vinha sendo ventilado em reuniões reservadas. Na última semana, um vídeo em que Jair Bolsonaro menciona Caporezzo como um dos nomes que considera para a vaga agitou os bastidores da legenda. A gravação foi feita em março deste ano.

Em nota, Caporezzo comentou a citação do ex-presidente e reforçou sua proximidade com o clã bolsonarista. "O meu nome é um dos que ele considera, por isso me chamou assim. Claro, me sinto extremamente honrado com esse prestígio junto ao presidente. É fruto da minha trajetória de coerência e também lealdade a ele e à família Bolsonaro.”

Caporezzo, no entanto, evitou antecipar qualquer lançamento de pré-candidatura. "O próprio Bolsonaro vai anunciar, no momento certo, sobre a sua definição, e da minha parte não haverá precipitação, apenas seguirei seu comando, ciente da vocação que Deus me conferiu.”

Apesar da sinalização positiva, Caporezzo reconheceu que outros nomes estão sendo avaliados, como o deputado federal Domingos Sávio e o ex-deputado Eros Biondini. Ainda assim, defendeu que o Senado exige um perfil combativo. “Penso que o Senado requer, hoje, alguém com coração e, no melhor dos sentidos, ‘sangue no olho’. (...) O Brasil enfrenta problemas gigantescos, que vão desde o maior escândalo de corrupção da história do INSS até os gravíssimos abusos do Judiciário.”

Como já mostrou o EM, Domingos Sávio, presidente estadual do PL, também tem aspirações à vaga de candidato. No entanto, apesar da posição de destaque que ocupa, seu nome não empolga a base bolsonarista em Minas. Para aliados locais, Sávio é visto mais como um gestor técnico do partido do que como uma figura estratégica, com pouca influência direta na mobilização das bases. Nos bastidores, seu protagonismo para 2026 é constantemente questionado.

Outro nome na disputa é o do deputado federal Eros Biondini, autor da polêmica PEC que propõe reduzir a idade mínima para candidaturas ao Senado, medida vista como uma tentativa de abrir caminho para o deputado Nikolas Ferreira. Nos bastidores, comenta-se que Biondini tem planos de deixar a Câmara dos Deputados após vários mandatos em busca de uma transição mais tranquila no Senado.

O vereador Vile dos Santos, com forte atuação em Belo Horizonte e alinhamento declarado ao bolsonarismo, também figura entre os cotados apesar de não ter sido citado por Caporezzo. Ele aposta na proximidade com o ex-presidente como diferencial para se destacar na disputa. Em um cenário ainda indefinido, o apoio direto de Bolsonaro pode ser determinante.

Enquanto isso, a direção estadual do PL tenta conter o risco de uma fragmentação interna que prejudique a formação da chapa majoritária para 2026. Paralelamente, líderes do partido articulam alianças com siglas do Centrão para ampliar sua base política no estado.

A expectativa é que a legenda defina o nome até o fim do ano, com base em pesquisas internas, desempenho político e — sobretudo — na vontade de Bolsonaro, que segue como o principal eleitor dentro do partido.