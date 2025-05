Gentili sobre pedido de pix para Jair e Eduardo: 'Família de vagabundos'

O apresentador e humorista Danilo Gentili criticou a campanha de arrecadação via Pix organizada pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) em favor do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em publicação nas redes sociais, na noite dessa quarta-feira (21/5), Gentili também atacou o pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamando ambos de "vagabundos".

“Se o @BolsonaroSP não precisa de pix estão pedindo por quê? Aliás, o seu Pai também pede pix, mesmo recebendo salário de partido. Família de vagabundos mesmo. Vive com mamata nos USA às nossas custas. E tem quem dê pix. Brasil é um covil de canalhas e um antro de otários”, escreveu o apresentador.

Os comentários do apresentador ocorrem após Gilson Machado divulgar uma chave Pix vinculada ao CPF de Jair Bolsonaro para arrecadar recursos financeiros. De acordo com o ex-ministro, os valores serão utilizados para custear despesas jurídicas, médicas e com passagens aéreas tanto do ex-presidente quanto de seu filho.

“Vocês não têm noção, minha gente, da nossa preocupação com as despesas do presidente Bolsonaro, que são centenas, de todas as naturezas, principalmente jurídicas, com passagens e também hospitalares”, afirmou Machado em vídeo publicado na última sexta-feira (16/5).

O ex-ministro ainda reforçou que o apelo não foi gerado por inteligência artificial. “Não é fake, como alguns do contra estão dizendo. [...] Não é Jair Bolsonaro quem está pedindo. [...] O dinheiro não é para mim, muito menos para ele.”

Na legenda da publicação, Machado alegou que os gastos do ex-presidente somaram cerca de R$ 8 milhões em apenas um ano.