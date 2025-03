STF forma maioria para tornar Bolsonaro réu por tentativa de golpe

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quarta-feira (26/3), para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados, tornando-os réus em uma ação penal.

A decisão marca um fato inédito na história do país, com um ex-presidente respondendo judicialmente por suposta tentativa de golpe de Estado.

A maioria do colegiado entendeu que há indícios suficientes para o prosseguimento do processo. Com isso, a ação entra na fase de instrução, na qual serão colhidas novas provas e realizadas audiências para ouvir os acusados e testemunhas.

Durante o julgamento, os ministros rejeitaram os pedidos da defesa de Bolsonaro para que o caso fosse levado ao Plenário do STF e para a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.

A denúncia apresentada pela PGR sustenta que Bolsonaro e seus aliados articularam um plano para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023.