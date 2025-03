PGR diz que Bolsonaro e Braga Netto eram os ‘líderes’ da tentativa de golpe

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O Procurador Geral da República (PGR), Paulo Gonet, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o general Walter Braga Netto eram os “líderes da organização criminosa, que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022”.

Durante a leitura da denúncia contra o ex-presidente no caso da suposta trama golpista de 2022, Gonet fez um panorama das atuações de Jair Bolsonaro ao longo do seu mandato que, segundo ele, tinham o intuito de provocar uma ruptura institucional.

"Todos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra a existência e independência dos poderes e o Estado democrático de direito. Os delitos descritos na denúncia não são de ocorrência instantânea. Eles compõem uma cadeia de acontecimentos articulados para que, por meio da força ou da sua ameaça, o presidente da República, Jair Bolsonaro não deixasse o poder, ou a ele retornasse, contrariando o resultado das eleições", disse.

"A denúncia recorda que, a partir de 2021, o presidente da República proferiu discursos em que adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional. Mostrava-se descontente com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor", continuou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Além de Bolsonaro, estão sendo julgados o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem; o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos; o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno; o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira; o ex-ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto; e o ex-ajudante de ordens da Presidência, tenente-coronel Mauro Cid.